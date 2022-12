Friggitrice ad aria, la notizia sui suoi consumi vi farà cambiare idea

Mai come nell’ultimo anno si è parlato tanto di friggitrice ad aria. D’altronde l’elettrodomestico “fit” ci permette di fare la dieta non rinunciando però ai nostri cari amici fritti. Come tutti ormai sappiamo, questo non serve solo per cuocere alimenti che in origine sarebbero pieni di olio, ma ha anche lo scopo di fungere da forno per dolci senza grassi, uova, latte e tanto altro. Insomma, è una vera e propria alleata per la corretta alimentazione. Vi siete mai chiesti però quanto questa consumi in trenta minuti?

Friggitrice ad aria: i costi in bolletta quasi spaventano

A distanza di due mesi dall’inizio della guerra russo-ucraina abbiamo potuto osservare le svariate conseguenze che questa ha provocato sui prezzi in bolletta. Situazione geopolitica a parte, sappiamo che chi possiede una friggitrice ad aria non se la cava proprio bene.

Difatti questa ottiene il quarto posto della classifica degli elettrodomestici che consumano di più. Nella classifica effettuata da Selectra sono riportati i consumi e di conseguenza anche il suo fabbisogno energetico e il costo per ogni ora impiegata con la friggitrice elettrica.

Si è così venuti a scoprire che il consumo energetico della friggitrice ad aria è di 0,35 centesimi in 30 minuti di utilizzo. Ciò è calcolabile in base al suo fabbisogno che va da 1,4 a 1,6 kW/h. Dunque in un’ora la friggitrice ad aria consuma 0,70 centesimi (maggiore rispetto al prezzo del forno elettrico).

Basti pensare che il forno elettrico occupa solamente l’ottavo posto con un consumo di 0,42 centesimi all’ora. Va anche detto però che per il primo citato la cottura è più lenta, per non parlare poi del tempo impiegato nell’attesa che questo si riscaldi.