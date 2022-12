Visitare casa dei nonni significa trascorrere del tempo nelle loro case, ricche di ricordi e cimeli. Di conseguenza, la ricerca di manufatti con il potenziale di evocare reazioni sentimentali, ispirare la condivisione di esperienze e, in ultima analisi, portare a un guadagno economico può essere un’avventura entusiasmante.

Durante le vacanze c’è più tempo libero, il che è ideale per rintracciare i pezzi più importanti. Dovete andare alla ricerca di oggetti come giradischi d’epoca, dischi in vinile rari, radio dei primi del ‘900 e bilance d’epoca. Per esempio, una bilancia con due tegami in ottone, un corpo in ghisa e tutti i pesi originali potrebbe raggiungere i 400 euro.

Oggetti preziosi, ecco cosa cercare in casa

Oggetti che non considereremmo neanche lontanamente di valore possono essere offerti da collezionisti e antiquari a cifre da capogiro. Il valore dei vinili rari e non rintracciabili può essere molto alto. Si pensi che il White Album dei Beatles costa qualcosa come 800.000 euro.

Ci sono ovviamente vinili meno comuni che, tuttavia, possono fruttare cifre considerevoli. È possibile che ci siano vecchi videogiochi degli anni ’80 e ’90 nascosti in soffitta. Il valore di alcune versioni Nintendo 1990 può arrivare a quasi 20.000 euro. I fumetti degli anni ’70 che sono serviti da ispirazione per proprietà mediatiche popolari, come Black Panther, possono raggiungere prezzi fino a mille euro.

Forse possiamo donare i vecchi salvadanai impolverati che troviamo in soffitta ai Mechanical Bank Collectors of America. Come gruppo di collezionisti, hanno dimostrato di essere disposti a pagare fino a 2.500 euro per alcuni modelli. Lo stesso vale per i gioielli antichi ben conservati. Se i collezionisti ne apprezzano le qualità uniche e l’alta qualità costruttiva, possono pagare fino a 100.000 euro.