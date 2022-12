Netflix è da tempo uno dei servizi di streaming più apprezzati del pianeta, l’offerta messa effettivamente a disposizione dei consumatori è talmente ampia da risultare quasi ridondante nella sua interezza e pienezza, sebbene comunque siano molto poche le serie TV in grado di raggiungere un elevato livello di successo.

Nel mese di Dicembre la più vista resta ancora una volta Mercoledì, serie inglese che ha stravolto la vita di milioni di persone nel mondo, riuscendo a superare il miliardo di ore di visualizzazione in poco più di un mese. Le altre due soluzioni molto richieste nel periodo non potrebbero che essere The Recruit e Summer Job, proposto molto accattivante, ma ben lontane dalla fama e dalla richiesta della precedente.

Netflix, il costo dell’abbonamento

Come ormai molti di voi sapranno, da qualche mese Netflix ha aggiornato le varianti degli abbonamenti effettivamente disponibili, mettendo a disposizione degli utenti anche la soluzione con pubblicità inclusa, ad un prezzo di circa 5,49 euro al mese, da versare direttamente tramite il pagamento con carta di credito.

I vincoli legati alla suddetta offerta sono comunque relativamente pochi, se non riguardanti il numero di dispositivi utilizzabili in contemporanea, oltre che naturalmente la qualità della riproduzione. Ricordiamo infatti che con il suddetto abbonamento la risoluzione sarà bloccata a 720p, contro il FullHD delle varianti più costose. L’attivazione, come al solito del resto, è possibile direttamente sul sito ufficiale di Netflix, a piena disposizione di tutti gli utenti.