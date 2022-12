WindTre regala uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G a tutti i suoi nuovi clienti tramite la straordinaria offerta Di Più FULL 5G Christmas Pack. La tariffa è una delle numerose opzioni compatibili con l’acquisto di uno smartphone a rate. I dispositivi presenti in listino e disponibili per l’acquisto sono davvero tanti ma soltanto lo smartphone Xiaomi potrà essere ottenuto senza saldare alcuna spesa.

Offerta WindTre Di Più FULL 5G: minuti, SMS e tantissimi Giga inclusi!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay in versione Christmas Pack è disponibile a un costo di soli 14,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti possono scegliere di abbinare all’offerta uno smartphone da acquistare a rate e, optando per uno Xiaomi Redmi Note 5G, non dovranno affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

WindTre propone il dispositivo a costo zero e non richiede alcuna spesa iniziale né supplementi al costo di rinnovo della tariffa. Le spese saranno addebitate dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay, che consente di evitare le ricariche mensili per il saldo tramite credito residuo.

L’attivazione dell’offerta WindTre Di Più FULL 5G Christmas Pack può avvenire tramite modalità differenti. I nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale del gestore e prenotare la SIM da ritirare in negozio o procedere con l’attivazione direttamente in uno dei punti vendita. del gestore.