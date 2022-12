WhatsApp è diventato parte integrante di molti utenti perché viene utilizzato quotidianamente da chiunque ormai nel mondo. Ma l’app di messaggistica ha anche migliaia di funzionalità, che non sono immediatamente visibili e dovrai scavare molto nelle impostazioni per conoscerle.

Ci sono anche alcuni trucchi che aiutano a migliorare la tua esperienza , diamo quindi un’occhiata a cinque trucchi e suggerimenti utili di WhatsApp che dovresti conoscere nel 2022.

Nascondi la tua presenza

Puoi nascondere la tua presenza online su WhatsApp modificando le impostazioni sulla privacy dell’app. Vai su Impostazioni > Privacy > Ultimo accesso e online. Ora tocca “Nessuno” e poi su “Uguale all’ultimo visto“. Ma anche tu non sarai in grado di vedere lo stato online di altre persone se abiliti questa funzione nelle impostazioni. La funzione in pratica ti consente di rimanere online senza che nessuno lo sappia.

Annulla i messaggi inviati

WhatsApp ha appena implementato la possibilità di annullare i messaggi eliminati accidentalmente. Se elimini un messaggio per errore, la piattaforma di messaggistica offrirà una finestra di cinque secondi per annullarlo posizionando un pulsante “Annulla”. Tieni presente che questa funzione sarà visibile solo se premi “Elimina messaggio per me“. Questo in pratica ti salva dall’imbarazzo se selezioni accidentalmente “Elimina per me” ma intendevi “Elimina per tutti“. Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti su Android e iPhone.

La funzione nascosta dei messaggi vocali

Puoi registrare messaggi vocali lunghi a diversi intervalli di tempo senza perdere il messaggio registrato a metà. Devi solo premere a lungo sull’icona del microfono, che è visibile in ogni chat nella parte in basso a destra del telefono. Premi a lungo l’icona del microfono e scorri verso l’alto sull’icona del lucchetto. WhatsApp inizierà a registrare il tuo messaggio vocale e potrai persino metterlo in pausa utilizzando l’icona del microfono di colore rosso. Nel caso in cui tu abbia bisogno di lasciare la registrazione, la tua registrazione non verrà cancellata e potrai tornare alla chat più tardi.

Registrare le chiamate vocali

Le persone possono registrare le chiamate WhatsApp scaricando un’app di terze parti chiamata Cube ACR. È disponibile su Play Store. Devi semplicemente installarlo e dargli i permessi di base per registrare tutte le tue chiamate. Troverai tutte le registrazioni delle tue chiamate nella stessa app.