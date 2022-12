Dopo il grande successo di Google Pixel 7 (e il precedente successo della gamma Google Pixel 6), è sicuro affermare che l’azienda ha finalmente colpito nel segno.

Google sta lavorando a una futura linea Pixel e ha delineato i piani per i nuovi smartphone nei prossimi anni. Android Authority ha recentemente rivelato questi piani tramite una fonte affidabile e anonima. Ha condiviso una tabella di marcia che ha rivelato che Google il Pixel 8 è già in lavorazione. Gli smartphone sono stati etichettati nella roadmap tramite nomi in codice: Shiba (che si presume sia Google Pixel 8) e Husky (che potrebbe essere Google Pixel 8 Pro). Si ritiene che Pixel 8 sia più piccolo di Pixel 7, mentre Pixel 8 Pro e Pixel 7 Pro saranno identici.

Un nuovo flip-phone di Google

Inoltre, potremmo anche vedere il lancio di Google Pixel 7a a maggio/giugno 2023, insieme al Pixel Fold. Il primo potrebbe essere dotato di ricarica wireless e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Le voci indicano che Google Pixel Fold avrà un prezzo di 1.799 dollari al lancio.

Google sta anche lavorando a un flip phone che potrebbe essere un diretto concorrente del Samsung Galaxy Z Fold 4.

Inoltre la tabella di marcia mostra che Google ha in programma di lanciare Google Pixel 8a nel 2024 (nome in codice Akita), insieme al Google Pixel 9 alla fine del 2024. La cosa interessante è che la gamma Pixel 9 potrebbe diversi in due modelli: uno professionale e un altro “standard”. I modelli di livello professionale presenteranno uno schermo da 6,7 pollici, mentre l’altro sarà di 6,3 pollici. Questi smartphone potrebbero avere il chip Tensor G4.