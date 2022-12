Il rover Perseverance della NASA ha creato scalpore questa settimana. Sembra abbia fatto cadere un tubo pieno di roccia sulla superficie del pianeta rosso, ma tutti credono che si tratti di una spada laser.

Le immagini del tubo a terra lo fanno sembrare terribilmente simile al manico di una spada laser di Star Wars. Aiuta il fatto che Marte polveroso e ghiaioso possa essere un sostituto del famoso pianeta sabbioso di Star Wars Tatooine.

Mark Hamill, l’attore dietro Luke Skywalker, è stato taggato su Twitter ma non ha commentato sull’accaduto. Lo scienziato Paul Byrne ha utilmente aggiunto una lama di spada laser verde brillante a una delle immagini del rover, twittando: “Ehi, Mark Hamill, penso che tu abbia lasciato cadere qualcosa”.

Il robusto tubo in titanio è in realtà abbastanza piccolo. La parte bianca del tubo misura meno di 15,2 centimetri e contiene un campione leggermente più spesso di una matita.

Anche il direttore del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ha sviluppato e gestisce il rover, è entrato nella discussione. “Molte persone dicono che il Mars Sample Tube sembra una spada laser“, ha twittato Laurie Leshin.

A cosa serve questo tubo

Il tubo è il primo di una serie che Percy lascerà cadere su una sezione piatta del cratere Jezero. I tubi fanno parte della missione Mars Sample Return, o MSR, che è ancora in fase di sviluppo. MSR servirà per prelevare dei campioni di Percy da Marte per uno studio approfondito.

La NASA spera che il rover sarà in grado di salutare il lander MSR quando arriverà un giorno in futuro. Nel caso in cui non funzioni, i campioni lasciati a terra saranno un backup. MSR includerà un paio di piccoli elicotteri progettati per andare a prendere i tubi se necessario.