La storia è accaduta in Inghilterra, dove la donna, incinta di gemelli, era in travaglio e stava attendendo di entrare in sala parto. Mentre aspettava, ha deciso di passare il tempo giocando a “Candy Crush“, un popolare gioco per smartphone. Tuttavia, quando è arrivato il momento di spingere, la donna si è resa conto che non aveva ancora completato il livello e ha deciso di continuare a giocare per un altro minuto prima di concentrarsi sulla nascita dei suoi figli.

Come risultato, il primo gemello è nato 26 minuti prima del secondo. I medici hanno detto che entrambi i bambini stanno bene e che la madre è in buona salute.

Due gemelli sono nati a distanza di 26 minuti l’uno dall’altro a causa di un motivo decisamente divertente

La storia ha suscitato una grande ilarità sui social media, con molti utenti che hanno condiviso il loro divertimento per il motivo bizzarro che ha portato alla nascita dei gemelli a distanza di tempo. Tuttavia, c’è anche stato qualche preoccupazione per il fatto che la madre stesse utilizzando il cellulare durante il parto, poiché alcune ricerche suggeriscono che l’esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari potrebbe essere dannosa per la salute dei neonati.

Nonostante questo, i medici hanno rassicurato che non ci sono stati effetti negativi sulla salute dei gemelli e che la madre è stata in grado di concentrarsi sulla nascita dei suoi figli non appena ha terminato il livello di “Candy Crush”. La storia ha comunque sollevato la questione dell’utilizzo eccessivo dei dispositivi elettronici, e soprattutto durante momenti importanti della vita.

In ogni caso, i gemelli sono sani e felici, e la loro nascita a distanza di 26 minuti resterà per sempre un ricordo divertente per la loro famiglia.