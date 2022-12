In attesa del noto evento unpacked di Samsung che si terrà a febbraio 2023, nel corso delle ultime ore è stato nuovamente avvistato il prossimo top di gamma dell’azienda, ovvero il Samsung Galaxy S23. In particolare, sembra che su tratti della versione internazionale di questo dispositivo.

Samsung Galaxy S23, il nuovo top di gamma passa di nuovo da Geekbench

Uno dei prossimi smartphone top di gamma di casa Samsung è stato nuovamente avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy S23 e, a quanto pare, si tratta della versione internazionale.

Questa volta, lo smartphone ha totalizzato 578 punti in single core e 2118 punti in multi core. Si tratta di punteggi decisamente più bassi rispetto a quelli totalizzati in precedenza sul portale. Dovrebbe comunque essere tutto nella norma, dato che si tratta soltanto di alcuni test prima del debutto.

Il modello registrato su Geekbench è il Samsung SM-S911B e dai benchmark è stata confermata ancora una volta la presenza del potente processore di casa Qualcomm, cioè il soc Snapdragon 8 Gen 2. Questa versione è stata poi supportata da 8 GB di memoria RAM, ma saranno sicuramente disponibili anche altre versioni con più o meno memoria.

Insomma, a quanto pare Samsung sta ancora testando il suo prossimo top di gamma prima del debutto ufficiale. Ricordiamo che, secondo i rumors, il nuovo Samsung Galaxy S23 avrà un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con refresh rate da 120Hz, una tripla fotocamera posteriore comprendente un sensore fotografico principale da 50 MP e una batteria con una capienza di 3900 mAh.