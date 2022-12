La serie Samsung Galaxy S23 si avvicina sempre di più al suo debutto ufficiale. L’azienda non ha ancora fornito indizi ufficiali sulla data dell’evento di lancio ma il leaker Ice Universe ha rivelato quella che potrebbe essere la giornata scelta da Samsung per il suo primo Galaxy Unpacked dell’anno.

Samsung Galaxy S23: ecco la data di lancio dei top di gamma!

Secondo alcune voci emerse in rete negli ultimi giorni Samsung potrebbe avere intenzione di posticipare il lancio dei tre top di gamma e fissare la data dell’evento soltanto alla fine del mese di febbraio. La notizia non trova conferma nelle parole di Ice Universe, secondo il quale il Galaxy Unpacked dedicato ai Galaxy S23 si terrà il 1° febbraio.

La data non è stata confermata dall’azienda ed è quindi da ritenere ancora incerta. Le prime settimane del mese di gennaio potrebbero comunque offrire dettagli ufficiali sull’evento appositamente organizzato da Samsung.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere tutti i particolari sui tre dispositivi in arrivo e alcune foto hanno anche sottolineato le differenze estetiche tra le varie unità. Samsung manterrà invariata la classificazione dei dispositivi e rilascerà un Galaxy S23, un Galaxy S23 Plus e, infine, un Galaxy S23 Ultra. Come sempre il modello di punta sarà molto interessante e in grado di offrire delle prestazioni davvero ottime. La componente che ha animato i dibatti nelle settimane passate è sicuramente il comparto fotografico, che potrebbe essere dotato di uno straordinario sensore da 200 megapixel prodotto dalla stessa azienda.