Sono ormai diverse settimane che si parla in rete del prossimo smartphone top di gamma di casa Realme. Si tratta del nuovo Realme GT Neo 5 e ora sembra che abbiamo un quadro più completo delle sue specifiche tecniche, grazie a quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station.

Realme GT Neo 5, ecco le specifiche secondo il leaker Digital Chat Station

Nel corso di queste ultime settimane il prossimo smartphone di casa Realme è stato il protagonista di numerosi rumors e indiscrezioni ed è stato anche avvistato in alcune immagini renders realizzate da OnLeaks. Ora, però, come già accennato, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato quelle che sembrano essere le presunte specifiche tecniche di questo dispositivo.

Stando a quanto riportato dal leaker, il nuovo device di Realme avrà un ampio display con una diagonale da 6.7 pollici è con una risoluzione pari a 2772 x 1240 pixels. Visto le specifiche dei precedenti modelli, immaginiamo che si tratti di un pannello OLED. Al suo interno sarà infatti integrato un sensore biometrico per lo sblocco del device.

Dal punto di vista prestazionale sembra che non ci saranno particolari rinunce. Sotto alla scocca batterà infatti il potente soc Snapdragon 8+ Gen 1. In ambito fotografico, sembra poi che ci sarà un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Il leaker ha rivelato infine che lo smartphone sarà disponibile in due versioni. Una di queste avrà una batteria da 5000 mah ed avrà la ricarica rapida da 150W. La seconda versione avrà invece una batteria da 4600 mah con ricarica rapida da 240W.