Vodafone impone una dura concorrenza a tutti gli altri provider nel corso di questo mese di dicembre. Il provider inglese deve rispondere ad Iliad ed in particolare modo alla nuova promozione la Flash 120. La risposta del gestore inglese prende forma attraverso una delle migliori iniziative sui listini, ossia la Special 70 Giga.

Vodafone, la sorpresa di Natale con la promo da 70 Giga

Gli abbonati che decidono di attivare la Special 70 Giga potranno attivare una delle migliori ricaricabili del momento con un pacchetto composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 5G, laddove disponibile sul territorio.

Per quanto concerne il costo per il rinnovo di questa tariffa, gli utenti si troveranno a pagare una quota mensile pari a 7,99 euro. Al costo mensile dovrà essere aggiunta esclusivamente una quota una tantum il cui valore mensile sarà pari a 10 euro. Questo costo sarà valido per l’attivazione della SIM e per il suo rilascio.

Come per altre tariffe del passato, anche in questo caso Vodafone propone ai suoi clienti una condizione molto vantaggiosa, ossia costi bloccati durante il primo semestre. Chi sceglie la Special 70 Giga, quindi, nei primi sei mesi non potrà avere rimodulazioni né sui costi mensili né su soglie di consumo.

Per l’attivazione di questa proposta gli utenti dovranno rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione.