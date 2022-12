Negli scorsi giorni è apparso online un nuovo spot pubblicitario del colosso sud coreano Samsung, che prende nuovamente di mira il suo più diretto concorrente, Apple.

Lo spot pone una domanda che probabilmente ci siamo posti un po’ tutti negli ultimi due anni: quanto dovremo attendere ancora per vedere un iPhone pieghevole?!.

Samsung prende in giro Apple su iPhone pieghevole

Il nuovo spot apparso su YouTube vede un ragazzo salire sulla staccionata di un Apple Store, da cui può metaforicamente osservare il mondo Samsung fatto di smartphone pieghevoli con fotocamere incredibili. Gli impiegati, sbalorditi, suggeriscono che anche loro stanno aspettando che quel tipo di prodotto arrivi dal loro lato.

Possiamo con certezza affermare che questa non è la prima volta che Samsung prende in giro Apple, anzi, siamo soliti vedere spot in cui il colosso si “prende gioco” del concorrente. Lo spot si pone quindi la domanda: quando arriveranno gli iPhone pieghevoli?.

Nel frattempo i dirigenti Samsung sono attualmente convinti di avere la risposta: Apple sarebbe pronta a lanciarsi nel mercato dei foldable nel corso del 2024, secondo loro, proprio quando sono attesi anche gli iPhone con presa USB-C. Per il momento il colosso di Cupertino non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, vi terremo sicuramente informati non appena avremo (se avremo) maggiori notizie.