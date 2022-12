Nel corso di un evento tenuto in Cina, il noto produttore OnePlus ha reso noto un piccolo video teaser che ci ha svelato parte del design del prossimo smartphone top di gamma OnePlus 11. A confermare ulteriormente il design, sono inoltre emerse alcune immagini renders realizzate e pubblicate dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con Gadgetgang.com.

OnePlus 11, video teaser e renders conferma il design ufficiale

Nel corso delle ultime ore sono arrivate diverse conferme dello stile e del design del prossimo OnePlus 11. Come già accennato, in queste ore l’azienda ha postato un video teaser. Quest’ultimo, seppur molto breve, lascia intravedere sul retro la presenza di un modulo fotografico di forma circolare realizzato in collaborazione con Hasselblad.

Oltre a questo, il noto leaker OnLeaks ha realizzato e postato in rete alcune immagini renders dello smartphone grazie alla collaborazione con il team di Gadgetgang.com. in particolare, anche questi renders confermano il nuovo stile per il modulo fotografico di questo device. Le fotocamere posteriori saranno tre e saranno affiancate da un flash LED. Al centro della backcover sarà poi collocato il logo di OnePlus.

I renders di OnLeaks ci hanno infine confermato la disponibilità di almeno due colorazioni ufficiali, ovvero Black e Green. La prima, in particolare, sembra avere una rifinitura opaca, mentre la seconda sembra avere una rifinitura lucida. Ricordiamo comunque che si tratterà di uno smartphone top di gamma. Stando ai rumors, infatti, il nuovo OnePlus 11 potrà contare sulle performance del soc Snapdragon 8 Gen 2, mentre sul fronte avrà la presenza di un display SuperAMOLED con tecnologia LTPO2 in risoluzione QHD+ e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.