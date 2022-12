Netflix, ci sono 3 serie TV che stanno distruggendo Prime Video di Amazon

Netflix non ha eguali e a dimostrarlo sono i nuovi contenuti che sono stati ufficializzati dal colosso durante le scorse settimane. Tra i più importanti ci sono alcune serie TV che vedono al primo posto in maniera molto salda da ormai settimane, Mercoledì. Seguono Too Hot To Handle e Io Odio Babbo Natale.

Netflix si rifà il look con il nuovo piano di abbonamento da 5 euro al mese, prevede le pubblicità al suo interno

Dopo aver anticipato che sarebbero arrivati i tanti nuovi contenuti, Netflix ha guardato anche ad alcuni rinnovamenti che interessassero sia l’estetica che i piani disponibili.

Per quanto riguarda l’estetica, all’accesso noterete delle novità che riguardano ad esempio la selezione degli account su quei piani che ne prevedono più di uno. Proprio parlando di piani di abbonamento, non si può biasimare la nuova soluzione introdotta dal colosso dello streaming mondiale, il quale ora prevede anche una soluzione molto meno dispendiosa.

Bastano infatti solo 5,49 € al mese per potere essere abbonati a Netflix, avendo comunque tutti i contenuti di cui beneficiano anche quelli che pagano 17,99 €. Chiaramente la qualità non sarà la stessa dal momento che con questo tipo di abbonamento avrete un massimo di risoluzione in HD a 720p. La cosa più importante però è la grande innovazione, ovvero il fatto che per ogni ora di contenuti riprodotti ci saranno almeno quattro o cinque minuti di pubblicità. Si tratta di una novità che consente a tutti di spendere di meno ma anche a coloro che vogliono investire in pubblicità di sfruttare il colosso migliore nel mondo dello streaming.