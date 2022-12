La nuova serie TV di Tim Burton per Netflix ha stregato letteralmente chiunque. Parliamo ovviamente di Mercoledì, che sta riscuotendo un incredibile successo negli ultimi giorni. Non era ancora chiaro se gli utenti avrebbero accolto positivamente la produzione, ma pare che ora sono emersi i primi dati che hanno già gridato al record.

Mercoledì è infatti il terzo titolo Netflix più visto di sempre; quindi, è il terzo titolo che supera il traguardo di 1 miliardo di ore visionate, rimanendo dietro solo a titoli super importanti come Squid Game e Stranger Things 4. Cosa c’è però di diverso rispetto a quest’ultime due?

Tuttavia, Mercoledì ha ancora una settimana per continuare ad accumulare ore di visione e crescere nella classifica. Netflix infatti calcola la popolarità dei suoi tioli basandosi sul numero totale di ore in cui sono stati guardati nei primi 28 giorni dal rilascio. Le ultime statistiche di Mercoledì contano le visualizzazioni dalla sua uscita del 23 novembre fino a domenica.

Attualmente, Mercoledì rimane dietro Stranger Things 4, che ha 1,35 miliardi di ore visionate, oltre ad essere la serie in lingua inglese più vista su Netflix e a 1,65 miliardi di ore visionate di Squid Game, la serie TV di Netflix più vista di sempre.

La protagonista della serie è la giovane attrice Jenna Ortega, dove si parla delle avventure (o disavventure) di Mercoledì Addams mentre incomincia la sua nuova vita liceale.

“Basato sul personaggio originariamente creato da Charles Addams, Mercoledì è una serie TV per giovani adulti descritta come un mistery investigativo arricchito da elementi soprannaturali che traccia gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy. Tenta di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni a Nevermore”.