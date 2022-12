Avete dubbi sull’affidabilità del vostro partner e volete fare un controllo su WhatsApp? oggi vi spieghiamo alcuni piccoli accorgimenti, completamente gratuiti, che vi potranno aiutare a raggiungere lo scopo prefissato, sebbene comunque ci teniamo a ricordare che il dialogo sia la soluzione migliore ai vostri problemi.

Sul web si trovano tantissimi software di terze parti che offrono risultati sorprendenti, la maggior parte sono a pagamento, e non sempre legali, i cui esiti reali però non sono sempre altamente affidabili. Per questo motivo abbiamo deciso di racchiudere in un unico articolo quali sono le app più affidabili completamente gratuite.

WhatsApp, le due app da installare

La prima applicazione consigliata prende il nome di Whats Tracker, questi è un software che deve essere installato sul vostro smartphone, non quello della “vittima”, e permette di ricevere un file log di tutti gli ingressi/uscite da WhatsApp. In altre parole riesce a tracciare temporalmente quando un determinato profilo si collega/scollega dall’applicazione di messaggistica istantanea.

Il secondo software è forse più personale, il suo nome è UnSeen, ed è quasi più consigliato agli utenti che vogliono restare in incognito su WhatsApp. Questa applicazione può infatti intercettare i messaggi che ricevete sull’app, dirottandoli su un’interfaccia esterna, in tal modo sarà possibile leggerli, senza che venga visualizzata la classica spunta blu di WhatsApp.

Di soluzioni gratuite ne potremmo trovare anche molte altre, ma queste indubbiamente sono le più interessanti e quelle che ci sentiamo di consigliarvi per riuscire ad ottenere i risultati desiderati.