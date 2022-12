Dopo che si è scoperto che il Samsung Galaxy S23 avrà un prezzo più economico dell’attuale S22, circoscrivendo le novità più intriganti al solo modello Ultra, oggi si accumulano alcune prove in merito ad un lancio immediato dei tre top di gamma di casa Samsung, che potrebbero potenzialmente debuttare sugli scaffali dei negozi tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2023. L’informazione è stata rivelata dopo che si è scoperto che il Samsung Galaxy S23 arriverà sul mercato con un prezzo inferiore.

In particolare, GizmoChina afferma che il Samsung Galaxy S23 è stato visto nel database NBTC, che è una delle certificazioni elettroniche più importanti al mondo. La comparsa di nuovi modelli di smartphone in questo database può essere interpretata come un’indicazione che il processo di fabbricazione dei componenti hardware dei dispositivi è stato completato e che i prodotti sono ora pronti per essere messi in vendita.

Galaxy S23, il debutto è vicino

Sul sito web di NBTC è stato scoperto il numero di modello dello smartphone SM-S911B/DS. Questo modello dovrebbe essere la versione “base” del Samsung Galaxy S23. Secondo le informazioni trapelate negli ultimi mesi, il Samsung Galaxy S23 dovrebbe avere uno schermo FullHD+ AMOLED da 6,1 pollici, una frequenza di aggiornamento di 120 hertz e un sistema a tripla fotocamera che include un obiettivo principale da 50 megapixel, un obiettivo grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel.

Ultimo ma non meno importante, l’S23 standard verrà fornito con una fotocamera frontale con una risoluzione di 12 megapixel e una versione della CPU Snapdragon 8 Gen2 di nuova generazione di Qualcomm che è stata overcloccata da Samsung. Oltre ad esso, la serie includerà il Samsung Galaxy S23 Plus e la versione più potentel Samsung Galaxy S23 Ultra. Tutti gli smartphone sono apparsi sul sito web del Bureau of Indian Standards (BIS), che è l’ente di certificazione.

Il fatto che i nuovi smartphone Samsung siano trapelati su internet due volte nel giro di poche ore non è un caso; è piuttosto un chiaro segnale che il loro lancio è ormai imminente, e che potrebbe addirittura essere anticipato a fine gennaio dalla data inizialmente prevista dai leaker, che è stata posta nella prima settimana di febbraio 2023.