Queste ultime ore sono state piuttosto intense per Motorola. Il noto produttore ha infatti da poco presentato il suo nuovo top di gamma Motorola Moto X40. Oltre a questo smartphone, però, l’azienda ha anche ampliato la sua gamma di smartphone di fascia medio-bassa, presentando il nuovo Motorola Moto G53.

Motorola presenta ufficialmente il nuovo mid-range Motorola Moto G53

Oltre al nuovo smartphone top di gamma Motorola Moto X40, il noto produttore ha anche svelato ufficialmente in Cina un nuovo device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Come già accennato, si tratta del nuovo Motorola Moto G53.

Questo device può vantare dalla sua la presenza del supporto alle reti di quinta generazione grazie alla presenza di un soc Snapdragon octa core. A supporto ci sono poi 4 o 8 GB di memoria RAM con 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone presenta due fotocamere posteriori. Abbiamo un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP.

Tra le altre caratteristiche, troviamo una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W, il jack audio per le cuffie, Android 13 a bordo e un display LCD con refresh rate da 120Hz.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G53 sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 120 euro al cambio. Immaginiamo che anche questo device arriverà ufficialmente anche per il mercato europeo, ma per il momento non abbiamo conferme ufficiali da parte dell’azienda.