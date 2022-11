Fra non molto tempo il produttore Motorola presenterà in veste ufficiale il nuovo Motorola Moto X40, il quale sappiamo che si chiamerà Motorola Edge 40 Pro per alcuni mercati specifici. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il General Manager di Lenovo ha pubblicato i risultati dei benchmark su AnTuTu.

Motorola Moto X40, il nuovo top di gamma di Motorola passa da AnTuTu

Il produttore Motorola stupisce sempre con i suoi dispositivi e uno dei prossimi smartphone di punta sarà il nuovo Motorola Moto X40 (o Motorola Edge 40 Pro per alcuni mercati). In queste ultime settimane sono già ampiamente emersi diversi rumors e indiscrezioni su questo nuovo smartphone, ma ora sono arrivate nuove informazioni da parte della stessa azienda.

Come già accennato, in queste ore il General Manager di Lenovo ha pubblicato i risultati dei benchmark sul noto sito AnTuTu. Qui, in particolare, il nuovo smartphone a marchio Motorola ha raggiunto ben 1312901 punti, un punteggio davvero elevatissimo. Questo ha segnalato un aumento delle performance del nuovo processore che sarà presente a bordo, il soc Snapdragon 8 Gen 2, pari ad addirittura il 30% rispetto allo scorso Snapdragon 8 Gen 1.

Insomma, ci troveremo di fronte ad un nuovo smartphone a marchio Motorola dalle prestazioni molto elevate. Vi ricordiamo che, secondo quanto è emerso fino ad oggi, il nuovo Motorola Moto X40 avrà sul fronte un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Il comparto fotografico dovrebbe invece includere tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 50 e 12 MP.