È stato un anno trionfante per il James Webb Space Telescope. Da un lancio impeccabile il giorno di Natale del 2021, attraverso una sequenza di dispiegamento perfettamente eseguita, alle prime immagini che hanno tolto il fiato a tutti, l’osservatorio spaziale da 10 miliardi di dollari ha superato le aspettative in ogni fase del percorso, tanto che i critici hanno rapidamente dimenticato gli anni di ritardi e costi esorbitanti. Ora, due delle riviste scientifiche più prestigiose del mondo consolidano la posizione del James Webb Space Telescope come “il progetto scientifico dell’anno”.

Gli editori della rivista Science hanno selezionato il James Webb Space Telescope da un pool di candidati, che includeva anche la missione della NASA DART, come scoperta scientifica del 2022. Inoltre, il concorrente di Science Nature ha incluso Jane Rigby, scienziato del progetto operativo di Webb, tra le ” 10 persone che hanno contribuito a dare forma alle storie scientifiche” del 2022. (All’inizio di quest’anno, Time Magazine ha definito il telescopio una delle migliori invenzioni dell’anno.)

Il progetto dell’anno

In una dichiarazione, Science ha elogiato Webb per aver permesso ai ricercatori di rivelare “il passato insondabile dell’universo con dettagli sbalorditivi e senza precedenti“.

Pochi giorni dopo che il telescopio è entrato in funzione alla fine di giugno 2022, i ricercatori hanno iniziato a scoprire migliaia di nuove galassie più distanti e antiche di qualsiasi altra precedentemente documentata, alcune forse più vecchie di 150 milioni di anni rispetto alla più antica identificata da Hubble, ha scritto Science. Inoltre, il telescopio è in grado di raccogliere abbastanza luce dagli oggetti astronomici, dalle stelle nascenti agli esopianeti, per rivelare di cosa sono fatti e come si muovono nello spazio.

Questi dati hanno già iniziato a rivelare in dettaglio la composizione atmosferica dei pianeti a centinaia di anni luce dalla Terra, offrendo suggerimenti sulla loro capacità di supportare potenzialmente la vita così come la conosciamo.