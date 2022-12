HUAWEI, nuova promo di AppGallery con il calendario dell’Avvento per vincere tantissimi premi

HUAWEI AppGallery è oggi uno dei punti di forza del colosso cinese. Sono infatti sempre più numerose le applicazioni così come i giochi disponibili all’interno dello store digitale di casa Huawei.

Ovviamente ricordiamo che AppGallery è disponibile su qualsiasi smartphone Android. Le promozioni sono molto frequenti all’interno dello store, grazie alla presenza di coupon sconto e rimborsi da raccogliere in Huawei Points. In questo periodo è arrivata la promozione che lancia il Natale 2022, ancora più interessante con il nuovo calendario dell’Avvento. Ogni giorno sarà possibile scoprire nuove sfide raccogliendo i punti sotto forma di renne. Queste saranno utilizzabili per provare a vincere i premi in palio, tra i quali troviamo i migliori device Huawei come, ad esempio, Huawei Mate 40 Pro, P40 Pro, MatePad 11, Watch GT3, ma anche Huawei Points, buoni Amazon da 100€, voucher per 12 mesi gratis di Mediaset Infinity+ o per il 20% di sconto su YOOX.

HUAWEI ufficializza il C alendario dell’Avvento per il Natale 2022: ecco come si gioca quotidianamente invitando e coinvolgendo anche gli a mici

La grande novità per Natale 2022 è il Calendario dell’Avvento, disponibile a questo link e accessibile direttamente da AppGallery, che ogni giorno permette di vincere tanti regali e scoprire una sfida sempre diversa. Una renna interattiva vi inviterà a cliccare sul suo naso rosso per collegarvi ad AppGallery e alla challenge quotidiana.

Ovviamente c’è anche la possibilità di condividere il tutto con i vostri amici per ottenere quante più renne possibili, ma solo i primi cinque amici potranno aiutarvi ogni giorno a raggiungere il vostro obiettivo.