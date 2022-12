Un assistente di volo ha registrato alcuni rumori udibili a bordo di un aereo per spiegarne il significato. Il video, pubblicato su TikTok, è diventato virale nel giro di poco tempo. Vi è mai capitato di sentire una sorta di campanello che suona in modo intermittente mentre siete a bordo? Tommy, l’assistente di volo artefice del video diventato virale, prova a spiegarne il motivo.

Nella clip diventata subito virale facendosi strada su TikTok, l’assistente di volo Tommy (@tommycimato) esordisce con: “Hai mai sentito questi suoni su un aereo prima d’ora? Ti sei mai chiesto cosa indicano?”. Ha quindi suonato un campanello, che spesso sentiamo a bordo dei voli. “Questo suono indica che un passeggero ha bisogno dell’assistenza di un assistente di volo”. “Se senti il suono solo una volta, significa che un passeggero sta chiamando uno degli assistenti di volo dal suo posto, o potrebbero chiamarci dal gabinetto”, prosegue.

Video virale su TikTok spiega il significato di alcuni suoni che spesso sentiamo a bordo di un aereo

Due rintocchi, noti anche come “hi/low”, indicano che un membro dell’equipaggio sta cercando di entrare in contatto con un collega. “Un segnale acustico di questo genere indica che un assistente di volo sta cercando di chiamare l’altro assistente di volo o che il ponte di volo sta cercando di richiamare la nostra attenzione”, ha ribadito l’assistente di volo. Tre suoni ripetuti possono essere motivo di preoccupazione, ma l’assistente di volo ha rassicurato gli spettatori. Se senti tre di quei rintocchi significa che c’è un’emergenza ma è molto raro.

Il video ha raccolto quasi un milione di Mi piace e migliaia di commenti da TikToker sbalorditi. “Quasi 5 anni di volo da e per il college e non l’ho mai saputo”, ha detto un utente, mentre un altro ha replicato: “Interessante, ho sempre pensato che fosse un suono per avvisarti che devi allacciare la cintura di sicurezza o qualcosa del genere”. “Assistente di volo qui”, ha scritto un terzo utente, prima di smentire: “Sebbene questo possa essere vero per alcune compagnie aeree, non lo è per altre, quindi se senti i 3 rintocchi non andare nel panico”.