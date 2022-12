Durante lo scorso mese di settembre, il produttore cinese Vivo ha tolto i veli sul suo foldable Vivo X Fold+. Quest’ultimo si caratterizza per un design in stile Samsung Galaxy Z Fold. Tuttavia, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’azienda potrebbe annunciare a breve un nuovo smartphone pieghevole dal design a conchiglia, ovvero il nuovo Vivo X Flip.

Vivo X Flip, sta per arrivare un nuovo foldable con design a conchiglia

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato che il produttore cinese Vivo potrebbe presto annunciare un nuovo smartphone pieghevole. Si tratta del prossimo Vivo X Flip e, secondo quanto è emerso, potrebbe caratterizzarsi per un design a conchiglia.

In questo modo, Vivo andrebbe a scontrarsi in maniera diretta con altri device dei competitors, primo fra tutti Samsung con la sua serie Samsung Galaxy Z Flip, e anche Motorola con il suo Motorola Razr. A detta del leaker, poi, il nuovo smartphone avrà delle prestazioni da vero e proprio top di gamma.

Sotto al cofano sembra infatti che ci sarà il processore top di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8+ Gen 1. Per il momento il leaker Digital Chat Station non ha rivelato ulteriori dettagli su questo nuovo smartphone pieghevole a marchio Vivo. Immaginiamo comunque che nel corso delle prossime settimane emergeranno ulteriori informazioni e soprattutto le prime immagini renders. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che l’azienda è al lavoro anche su un altro smartphone di fascia alta, ovvero il prossimo Vivo S16 Pro.