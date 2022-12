Durante lo scorso mese di maggio il produttore cinese Vivo ha presentato sul mercato la serie di smartphone Vivo S15. Ora, però, sembra che l’azienda sia quasi pronta per togliere i veli sulla serie successiva. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il prossimo Vivo S16 Pro si è mostrato in rete in alcune immagini renders.

Vivo S16 Pro, il nuovo smartphone avvistato in alcune immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono spuntate in rete delle immagini renders del prossimo smartphone di fascia alta a marchio Vivo. In particolare, si tratta del prossimo Vivo S16 Pro, mentre le immagini renders sono state realizzate dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con il team di Pricebaba.

Dalle immagini in questione, è possibile notare la presenza sul retro di un modulo fotografico piuttosto ampio. Si tratta di una zona nera rettangolare sono trovano posto tre sensori fotografici ed un flash LED. La rifinitura del modulo fotografico è lucida, mentre è possibile notare una rifinitura opaca sulla backcover.

La parte frontale del nuovo smartphone di Vivo è invece occupata da un ampio display con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore e con i bordi leggermente curvi ai lati. Sul lato destro del frame troviamo il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, mentre in basso è collocata la porta di ricarica di tipo USB Type C.

Abbiamo dunque i primi dettagli di questo nuovo Vivo S16 Pro. Ricordiamo comunque che è molto probabile che l’azienda presenterà anche altri dispositivi di questa serie, magari un modello standard e un altro in versione lite.