In casa OPPO è tempo di novità. L’azienda ormai pronta ad accogliere i suoi nuovi pieghevoli potrebbe presto presentare al pubblico anche il suo futuro top di gamma: OPPO Find X6.

Lo smartphone potrebbe arrivare entro la fine di questo mese ma non possediamo ancora alcuna informazione affidabile sulla data di lancio. Soltanto in queste ultime ore si è fatta largo una foto che svela il retro del dispositivo rivelando dei cambiamenti sostanziali rispetto al modello precedentemente rilasciato dall’azienda.

OPPO Find X6: tutto quello che sappiamo sul top di gamma!

L’immagine condivisa in un tweet dal leaker Evan Blass permette di osservare una delle componenti più interessanti del dispositivo. OPPO Find X6 sembra infatti possedere un comparto fotografico davvero innovativo con modulo di forma rettangolare dalle dimensioni non indifferenti.

All’interno del modulo sono evidenti tre sensori accompagnati da Flash LED. Le voci emerse fino a questo momento suppongono possa trattarsi di un sensore principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolo da 50 megapixel e periscopico con sensore da 32 megapixel. Il modulo fa spazio a una sezione rettangolare destinata ad accogliere il logo dell’azienda produttrice: Hasselblad. Compare, inoltre, la dicitura Powered by Marisilicon.

Lo smartphone potrebbe distinguersi per la presenza di un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1. Il modello OPPO Find X6 Pro, invece, potrebbe accogliere un chip prodotto da Qualcomm ma di ultima generazione. Avremo poi un display OLED dalle dimensioni non ancora chiare.

Il lancio di ogni dispositivo è sempre preceduto dall’emergere di informazioni che svelano in anticipo tutte le caratteristiche interessanti. In questo caso, il debutto potrebbe avvenire entro i primi mesi del prossimo anno. Dunque, nelle prossime settimane avremo modo di conoscere OPPO Find X6 in tutti i suoi particolari.