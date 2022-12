Mediaworld vuole riconquistare tutti i clienti che hanno deciso di abbandonarla per abbracciare la causa di altri rivenditori di elettronica. Arriva in questi giorni un volantino veramente molto speciale, arricchito con prezzi sempre più bassi e convincenti.

Le promozioni di cui vi parleremo nell’articolo, sono da considerarsi attive solamente nei negozi fisici, oltre che naturalmente online sul sito ufficiale. In questo modo il cliente si ritrova a poter completare l’acquisto, anche recandosi sull’e-commerce ufficiale, il quale promette la consegna presso il domicilio, previa aggiunta di un piccolo contributo (nella maggior parte dei casi).

MediaWorld, un volantino così era da tanto tempo che non lo vedevamo

Con Mediaworld non si scherza, il volantino valido ancora per tutta la settimana corrente vuole distinguersi dal resto dei rivenditori di elettronica, con prezzi sicuramente abbordabili e la promessa di un risparmio assolutamente degno di nota. Gli utenti possono pensare di mettere le mani su dispositivi di fascia altissima, quali possono essere Apple iPhone 13, il cui prezzo è comunque di 799 euro, oppure anche terminali con sistema operativo Android: Galaxy S22, disponibile a 649 euro, per scendere poi verso l’Oppo Find X5, in vendita nel medesimo periodo a 549 euro.

Nel mentre sono anche acquistabili prodotti molto più economici, quali possono essere Redmi Note 11S, Oppo Reno8 Lite, Oppo Find X5, Galaxy S21 Fe, Galaxy A33 e simili, tutti disponibili a meno di 400 euro. Gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati a prescindere dalla provenienza territoriale.