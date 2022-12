Instagram, follia grazie a 3 trucchi eccezionali per avere il massimo

Su Instagram ci sono delle funzionalità davvero interessanti che però qualche utente ancora continua ad ignorare. Esistono infatti opportunità di grande livello per creare dei contenuti, proprio come quelle che andiamo ad indicare nel prossimo paragrafo.

Instagram propone dei trucchi davvero interessanti, ecco quali sono quelli migliori da utilizzare per creare contenuti

Non tutti gli utenti sanno di avere la possibilità di rispondere ai messaggi che arrivano in privato su Instagram direttamente dal proprio computer desktop. Tutto quello che serve fare è accedere alla versione Internet di Instagram toccando poi il classico aeroplanino in carta che campeggia nell’angolo alto sulla destra. Direttamente da qui sarà possibile vedere tutte le interazioni con qualsiasi utente in modo da poter poi rispondere in maniera molto più comoda a tutti quei messaggi che sono arrivati. È ovviamente più facile farlo dallo smartphone, ma a quanto pare ora la versione desktop del celebre social funziona molto meglio.

Se state ancora smanettando per capire come aggiungere delle immagini alle vostre storie di Instagram direttamente dal rullino delle foto, non dovrete fare altro che scegliere all’interno del vassoio degli adesivi il cerchio dell’immagine. Chiaramente ci riferiamo all’inserire delle foto supplementari oltre a quella principale.

Non tutti poi sanno di avere la possibilità di trasformare le foto in veri e propri boomerang. Quello che dovrete fare sarà solo aprire le storie e scorrere poi verso l’alto per selezionare una foto dal vivo che prenderete dal vostro rullino fotografico. In quel caso servirà solo premere sullo schermo per qualche secondo fino al momento in cui comparirà improvvisamente il cerchio del caricamento.