Una scorciatoia per diventare famosi e “virali” su Instagram in pochissimo tempo? la risposta positiva alla domanda praticamente non esiste, al momento attuale non è presente un trucco legale per raggiungere lo scopo prefissato, l’unica cosa che possiamo fornire sono una serie di consigli che vi possono facilitare la vita.

Come tutti i principali social network, anche l’algoritmo di Instagram ha un funzionamento molto preciso e ben definito, che cerca di privilegiare gli utenti con il maggior numero di followers, a differenza ad esempio di TikTok nel quale anche un profilo con 0 iscritti può diventare virale.

Instagram, grandi trucchi per risparmiare sempre di più

La prima cosa da sapere è che l’orario di pubblicazione non deve assolutamente essere casuale, Instagram dà molta importanza al numero di interazioni nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione, per questo motivo fate vari test per scoprire quando i vostri utenti sono maggiormente pronti e reattivi a condividere, commentare il post.

Gli altri due consigli possono sembrare banali, ma per molti non lo sono; considerata la grandissima mole di contenuti facilmente accessibili in rete, è importante puntare molto sulla qualità, innalzando il più possibile il livello generale, cercate di distinguervi dalla massa, proponendo qualcosa di unico ed invogliare così il pubblico a seguirvi.

In ultimo dovete essere il più costanti possibile, senza eccedere nella pubblicazione, altrimenti rischiate di essere ridondanti e di stancare il possibile follower, una buona mole di contenuti distribuiti nel tempo permette all’utente di conoscervi pian piano ed apprezzare le vostre qualità.