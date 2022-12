Anche per il 2022, Google Trends ha pubblicato la lista delle parole e dei personaggi più ricercati dagli italiani su Google Search. Gli anni scorsi il Covid ha fatto da padrone nelle ricerche, ma ora che la pandemia sembra quasi scacciata del tutto, le ricerche degli abitanti del Belpaese sono decisamente cambiate. Andiamo a scoprire di seguito come gli utenti hanno cambiato il loro approccio alla barra di ricerca di Google nel giro di 365 giorni.

Google Search Italia: di seguito le parole e i personaggi più cercati durante il 2022

Il conflitto tra Russa e Ucraina è senz’altro in cima alla lista, con la parola “Ucraina” al primo posto del podio. Successivamente, abbiamo “Regina Elisabetta“, “Russia Ucraina”, “Australian Open” ed “Elezioni 2022“.

Ucraina Regina Elisabetta Russia Ucraina Australian Open Elezioni 2022 Putin Piero Angela Drusilla Italia Macedonia Blanco

Su Google Italia, tra i personaggi più ricercati in assoluto abbiamo Vladimir Putin. Successivamente, Drusilla, Blanco, Sinner e Vlahovic. Quindi, un calderone di personaggi relativi al mondo della politica, della musica e dello sport.

Tuttavia, le persone non hanno ricercato solamente personaggi o parole singole ma anche intere domande. Infatti, tra i “perché…” più cercati nel nostro Paese abbiamo “Perché la Russia vuole invadere l’Ucraina”, “Perché Pioli is on fire” e “Perché aumenta la benzina”. Nei “Come fare…” è al primo posto “Come fare il tampone rapido”, seguito da “Come fare i sondaggi su WhatsApp” e “Come fare il tampone a casa”.

Qui è possibile dare un’occhiata a tutti i risultati di Google Trends concernente l’anno 2022.