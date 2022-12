Vodafone, arrivano le migliori offerte per Natale fino a 200GB in 5G

Il mondo della telefonia risulta ormai talmente vario che chiunque, magari anche scegliendo alla cieca, potrebbe fare la scelta giusta. Sono talmente tanti i provider disponibili che ognuno di loro riesce a mettere a disposizione del cliente in arrivo almeno un’offerta di grande livello.

Soprattutto con l’arrivo dei gestori virtuali, c’è stato un cambiamento epocale. Anche i provider più blasonati che prima riuscivano a tenere i prezzi leggermente più alti per via della loro qualità, hanno dovuto adeguarsi rapidamente. Proprio per questo la concorrenza tra i gestori è diventata ancora più agguerrita, con i principali che riescono oggi ad avere un ruolo predominante ancora una volta, dopo essersi adeguati alla grande.

Vodafone batte la concorrenza e lo fa con le sue migliori offerte: ecco le due nuove Silverio che offrono fino a 100 giga in 5G

sono davvero grandi i meriti che Vodafone ha in questo periodo storico, visto che un gestore del genere non sembrava volersi piegare a determinate dinamiche. Con l’arrivo dei provider virtuali tutti i prezzi sono scesi vertiginosamente, anche quelli del famosissimo provider che in Italia è stato in grado di dominare per anni. Ora come ora il dominio resta ancora intatto, soprattutto grazie all’ultima campagna promozionale che vede protagonista due nuove soluzioni mobili.

La nuova gamma Silver infatti è degna di nota grazie innanzitutto a due offerte che prevedono minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La differenza tra le due promo è sicuramente sul prezzo visto che la prima costa 7,99 € al mese e la seconda costa 9,99 € al mese. La prima offre 150 giga in 5G e la seconda 200 giga in 5G.