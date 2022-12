xbox-game-pass-potrai-sbloccare-ogni-agente-di-valorant-e-non-solo

Il 12 dicembre, Valorant e League of Legends, insieme ad altri quattro dei titoli più popolari di Riot, saranno resi disponibili per gli abbonati Xbox Game Pass. Questo è il risultato dell’accordo tra Riot e Microsoft; tuttavia, per ottenere alcuni contenuti sbloccabili in-game gratuiti, non ti sarà richiesto di giocare effettivamente ai giochi disponibili su Game Pass. Per ottenere il materiale, che sarà accessibile a partire dal 12 dicembre, tutto ciò di cui hai bisogno è un account con Riot Games e un abbonamento a Xbox Game Pass. Se colleghi il tuo account prima del 1° gennaio, ci saranno ancora più oggetti di gioco disponibili da sfruttare.

Tuttavia, un Tweet ufficiale di Riot Games ha indicato quando possiamo anticipare sia esso che i premi che guadagnerai per l’iscrizione. La relazione è stata annunciata nel giugno 2022. Riot Games ha fornito una guida dettagliata riguardante sia la partnership che il processo di collegamento degli account, che puoi consultare nel caso in cui non ti sia chiaro come procedere per unire i tuoi account.

Microsoft e Riot hanno raggiunto un accordo

Il gioco per dispositivi mobile League of Legends: Wild Rift è uno dei primi giochi per dispositivi mobile disponibili su Game Pass. Tuttavia, il fatto che si trovi su una piattaforma separata non implica che non riceverai l’accesso ai contenuti gratuiti forniti con gli abbonamenti Game Pass. Il giocatore avrà accesso a tutti i personaggi attualmente disponibili e a quelli futuri.

Allo stesso modo, se giochi a League of Legends, non solo avrai accesso a tutti i circa 160 campioni del gioco, ma avrai anche un buffer di esperienza. I giocatori di Valorant che collegano i loro account su Riot e Game Pass avranno anche accesso a tutti gli eroi disponibili una volta che i loro account saranno collegati. Otterrai il venti percento di punti esperienza extra per la tua progressione nel pass evento, nel pass combattimento e nel progresso dell’agente. Quando parliamo di agenti, dobbiamo anche menzionare che avrai accesso a tutti i personaggi successivi fin dall’inizio dell’uscita del gioco, il che significa che questo è un regalo che continuerà a fare.

Quando colleghi i tuoi account, otterrai tutte le carte Foundation in Legends of Runeterra, un gioco che può essere giocato sia su un personal computer che su un dispositivo mobile. I fan di Teamfights Tactics riceveranno un Rare Little Legend Tactician aggiunto al loro gioco, oltre a ricevere quattro skin arena con cui personalizzare il proprio personaggio. I giocatori collegati inizieranno a ottenere una nuova skin arena su base mensile a partire da aprile 2023 come parte di una rotazione.