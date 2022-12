L’anno nuovo è ormai alle porte e sicuramente sarà caratterizzato da moltissime novità tecnologiche. Motorola farà sicuramente parte dei colossi che le presenteranno.

Quest’ultimo ha appena presentato il nuovo Moto G Play 2023, primo smartphone del 2023. Si tratta di un dispositivo di fascia medio-bassa ma che ha tutte le caratteristiche che si merita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola presenta il nuovo Moto G Play 2023

Il nuovo dispositivo del colosso monta un display da 6.5 pollici LCD HD+, 20:9, refresh rate fino a 90 Hz, processore MediaTek Helio G37 con 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno espandibile con MicroSD fino a 512 GB.

Sul retro troviamo una fotocamera principale da 16 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel ed un sensore di profondità da 2 megapixel. Sul lato anteriore troviamo invece un sensore da 5 megapixel. A livello di connettività non manca il 4G, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz, senza NFC.

Monta una batteria da 5.000 mAh e il sistema operativo Android 12. Dispone anche del jack per le cuffie e due microfoni. Il nuovo Moto G Play (2023) è stato annunciato esclusivamente per i mercati statunitense e canadese al momento. Il prezzo di lancio corrisponde a 169,99 dollari, circa 160 euro e sarà in vendita dal prossimo 12 gennaio 2023.