Iliad, la promo da 120 giga è ancora disponibile ma costa solo 7,99 euro

Avere dalla propria parte delle promozioni che risultino funzionali al proprio tipo di utilizzo dello smartphone risulta fondamentale. Nel periodo in cui bisogna risparmiare su qualsiasi cosa per riuscire a tirare fuori un po’ di utile magari per qualche sfizio o per qualche regalo natalizio, scegliere la promo giusta è la cosa migliore da fare. Ad occuparsene molto spesso è proprio Iliad, il provider che tutti stanno prendendo in considerazione quando hanno bisogno di cambiare il proprio gestore di fiducia. Dal punto di vista della telefonia mobile non ci sono pecche: il famoso gestore sta riuscendo a guadagnarsi il benestare di tantissimi utenti, al momento oltre 10 milioni in Italia.

Iliad consente a tutti di avere le migliori offerte, ecco qui la più interessante ad un prezzo straordinario di soli 7,99 € al mese

Il merito è anche di offerte come quella attualmente disponibile che fino al prossimo 15 dicembre continuerà ad avere un prezzo straordinario. Stiamo parlando della, una soluzione che dalla sua parte riesce a mettere contenuti in quantità ma soprattutto costi molto ridotti rispetto alla concorrenza che offre promozioni simili a prezzi molto più alti. Tale soluzione che ogni mese include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, con SMS senza limiti verso tutti e infine con 120 giga di connessione dati, costa infatti in via del tutto eccezionale solo 7,99 € al mese per sempre per chi la sottoscrive entro il 15 dicembre.

Ricordiamo inoltre che tutte le offerte disponibili di Iliad riescono ad includere al loro interno la connessione in 5G praticamente gratis. Cosa state aspettando?