Il fatto che Mario Kart sia un gioco per sfidare i tuoi amici è la caratteristica distintiva del gioco. Per questo motivo, dare ai giocatori la libertà di scegliere quali potenziamenti sono disponibili durante le gare è un ottimo approccio per aumentare la quantità di conflitti e divertimento.

Nintendo ha rilasciato un nuovissimo aggiornamento gratuito per Mario Kart 8 Deluxe, che ora può essere scaricato. Grazie a questo aggiornamento, ora sarai in grado di scegliere oggetti unici mentre gareggi in gare VS offline e in specifici tipi di giochi online. Vuoi comportarti in modo mostruoso e costringere tutti i tuoi amici più cari a consumare gusci blu? Sei libero di continuare. Durante le competizioni a squadre come gare e battaglie, è anche possibile distribuire oggetti specifici a ciascuna squadra sotto forma di bottino.

Mario Kart 8 Deluxe cambia le regole in gioco

Mario Kart 8 Deluxe è una riedizione di un gioco che ha quasi nove anni ma è disponibile solo da cinque anni. L’aggiornamento gratuito è l’ultimo gesto di supporto al gioco, accessibile solo da cinque anni. Nintendo ha dichiarato all’inizio dell’anno che avrebbe continuato a fornire contenuti scaricabili a pagamento per Mario Kart 8 Deluxe fino all’anno 2023, quindi dovremmo solo attendere annunci ufficiali della società.

Questo sarà il periodo di tempo più lungo che la società si è impegnata in questa politica. La società ha dichiarato che rilascerà un totale di 48 brani che sono stati rimasterizzati e tutti questi brani saranno disponibili per l’acquisto con il Booster Course Pass al prezzo di circa 25 euro ciascuno.