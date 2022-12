Netflix e Inverno vanno indubbiamente a braccetto, il periodo dell’anno per antonomasia in cui gli utenti si “chiudono in casa” con un caldo plaid sulle gambe per seguire le serie TV più amate è finalmente arrivato, ma quali sono appunto le più viste del periodo? scopriamolo assieme.

Se al giorno d’oggi siete ancora interessati ad attivare un piano Netflix, e l’avete sempre ritenuto particolarmente costoso, dovete sapere che da pochi mesi, in particolare dal 3 novembre 2022, l’azienda ha introdotto il piano con pubblicità. In altre parole, dietro il pagamento di un contributo fisso di 5,49 euro al mese, sarà possibile godere di tutti i servizi Netflix, con la visione di un determinato minutaggio pubblicitario ogni tot minuti, e risoluzione HD. Le cifre passano poi ai 7,99 euro del base, per salire ai 12,99 euro dello Standard ed i 17,99 euro del Premium.

Netflix: ecco le serie più viste

La serie del momento, che ha riscosso un successo incredibile, è sicuramente Mercoledì, dal genio di Tim Burton troviamo infatti una serie di episodi dedicati ad uno dei personaggi più controversi della Famiglia Addams, dotata di un’ironia pressoché unica, ed un retrogusto noir che non guasta mai.

In seconda posizione c’è 1899, dai creatori di Dark, una serie nordica molto profonda ed interrogativa, nel corso della quali una serie di eventi alquanto misteriosi hanno effettivamente dirottato la rotta della nave di migranti, appunto nel 1899, originariamente diretta a New york.

Per ultima c’è Elite, una serie must degli anni correnti, in cui corruzione, potere e amore la fanno da padroni.