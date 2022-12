In seguito all’arrivo dell’ultima beta di WhatsApp per iOS, con tante novità in arrivo, oggi è emerso che il servizio di messaggistica istantanea più importante al mondo sta per introdurre diverse nuove emoji, le quali verranno rilasciate integralmente con il prossimo aggiornamento dell’applicazione.

La scoperta di questa novità è stata fatta come al solito da WABetaInfo, portale dedicato alle vicende quotidiane di WhatsApp, il quale spiega che i designer dell’app di Meta stanno lavorando su 21 nuove emoji, che dovrebbero essere incluse a breve in un nuovo aggiornamento dell’app.

Se andiamo a considerare che l’inclusione delle emoji è avvenuta nell’ultima beta del servizio per Android, è possibile che il loro lancio ufficiale avverrà davvero a breve. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp, ecco quali sono le nuove 21 emoji

Queste nuove emoji implementate da WhatsApp non sono una vera e propria novità. Infatti, sono state già annunciate a inizio anno e integrate nel corso di quest’ultimo in più occasioni, sia sull’app per Android che per iOS. In più, con le nuove 21 emoji del tutto nuove, ci saranno altre 8 app disegnate praticamente da zero.

Tra le nuove emoji modificate ci sono quelle che sono dedicate alle faccine commosse e alle coppie. Queste sono state tutte introdotte con l’aggiornamento 2.22.8.8 di Unicode e che hanno ricevuto un restyling grafico utile alla loro semplificazione e a renderle di più facile lettura per gli utenti.

Tra le nuove emoji, ci sono i cuori fucsia, azzurri e neri, l’asino, la testa d’alce, l’oca, l’ala, la medusa, alcuni fiori e frutti, la radice di zenzero, un ventaglio, delle maracas, alcuni nuovi gesti e il simbolo del Wi-Fi. Il simbolo Sikh del Khanda, integrato per favorire l’inclusione religiosa anche sui social network, andrà a completare il quadro.