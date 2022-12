Unieuro è assolutamente strepitosa, per l’occasione ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un volantino che raccoglie le migliori occasioni del momento, con prezzi mai visti prima d’ora e dal risparmio quasi assicurato.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia, con accessibilità diretta tramite il sito ufficiale dell’azienda, nonché comunque nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. Gli acquisti effettuati tramite l’e-commerce, inoltre, prevedono la consegna gratuita a domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Se volete le offerte Amazon, ed anche tantissimi codici gratis, ricordatevi di iscrivervi subito al canale Telegram dedicato.

Unieuro: offerte e grandi sconti per tutti i gusti

Nuove offerte ogni giorno da Unieuro con tantissimi prodotti in promozione, anche di fascia alta, guardando proprio a quest’ultima possiamo trovare il Galaxy S22, il cui prezzo è di soli 699 euro, oppure anche un buon Xiaomi 12, disponibile all’acquisto a 599 euro. Raddoppiando quasi la spesa finale, ecco arrivare il bellissimo Galaxy Z Flip4, disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 1099 euro.

Non mancano poi tantissimi dispositivi appartenenti alla fascia media, quali sono Oppo Reno6 Pro, disponibile a 429 euro, ma anche Redmi A1, Redmi 10, Redmi Note 10 Pro, Galaxy A13, Galaxy A33 e similari. Gli sconti del volantino spaziano tra innumerevoli categorie merceologiche e fasce di prezzo di posizionamento, non potendo riassumere il tutto in un unico articolo non ci resta che rimandarvi direttamente al sito ufficiale, dove potrete trovare tutti i dettagli in merito all’ottima campagna promozionale del periodo.