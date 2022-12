La versione desktop dei risultati di ricerca di Google ora include lo ‘scorrimento continuo’, che in precedenza era disponibile solo per determinati utenti. Quando gli utenti si avvicinano alla parte inferiore di una pagina dei risultati di ricerca, saranno ora in grado di visualizzare l’equivalente di un massimo di sei pagine di risultati prima di ricevere un pulsante ‘Altro’. Questo perché Google ha aumentato il numero di risultati che vengono mostrati in ogni pagina.

Il cambiamento arriva dopo che Google ha implementato la funzionalità per le versioni mobili del suo motore di ricerca nell’ottobre 2022. Tuttavia, all’epoca i risultati di ricerca erano limitati a quattro pagine per queste versioni del motore di ricerca.

Google ha introdotto la funzione ‘scorrimento continuo’

Ciò rende l’offerta di ricerca di Google più in linea con ciò che viene offerto da molte popolari app di social media come Instagram e Facebook, ad esempio, che consentono agli utenti di scorrere continuamente verso il basso per molto tempo prima di chiedere loro di caricare una nuova pagina. Ciò porta l’offerta di ricerca di Google più in linea con ciò che viene offerto da molte popolari app di social media.

Per fornire alcune informazioni di base sull’aggiornamento, Google ha affermato in un precedente post sul blog che ‘la maggior parte delle persone che desiderano ulteriori informazioni preferisce esplorare fino a quattro pagine di risultati di ricerca’. Questa dichiarazione fornisce alcune prospettive per quanto riguarda la mossa. Google non ha fornito alcuna informazione su quando la funzione sarebbe stata resa disponibile in tutto il mondo.

In un futuro non troppo lontano, sembra dubbio che questa sarà l’ultima volta che Google apporterà grandi modifiche al suo motore di ricerca. Di recente, il gigante dei motori di ricerca ha annunciato le sue ambiziose intenzioni di ridisegnare completamente il layout del proprio motore di ricerca. All’evento Search On di Google, il Vice President of Engineering dell’azienda, Rajan Patel, ha presentato piani che vedrebbero i risultati di video e immagini integrati più strettamente nei risultati di ricerca. Secondo l’esecutivo, le iniziative aiuterebbero a ‘organizzare i risultati per rappresentare meglio il modo in cui i consumatori ricercano i problemi’.