Comet chiude il mese di Dicembre con il lancio di una campagna promozionale che non sembra assolutamente avere rivali in Italia, il volantino è pronto per dire la sua nel mercato, ed allo stesso tempo offrire al cliente finale un risparmio fuori da ogni logica.

Il volantino non si allontana dalle classiche soluzioni dell’azienda, ciò sta a significare che ogni consumatore si ritrova ad avere la possibilità di approfittare degli sconti, recandosi in negozio, oppure avvicinandosi all’e-commerce ufficiale della medesima azienda. Il risparmio è importantissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Comet, le occasioni migliori del mese di Dicembre

Gli sconti del mese di Dicembre di Comet sono davvero ricchissimi di prezzi veramente economici e dal risparmio assicurato, fino al 7 dicembre 2022 sarà possibile avere tra le mani una selva di prodotti a prezzi mai visti, tra cui troviamo ad esempio Galaxy Z Flip4 e Galaxy S22 Ultra 5G, entrambi in vendita pensate a soli 849 euro.

Scendendo di spesa finale da sostenere, troviamo comunque il Galaxy S22, il cui prezzo finale disponibile nel periodo da Comet non supera i 669 euro, una spesa complessivamente molto ridotta per la qualità del prodotto stesso. Le promozioni non terminano qui, sono acquistabili anche svariati modelli di casa Xiaomi, con il focus su 11T Pro e Redmi Note 11 Pro+, e non solo.

Se volete approfittare dei prezzi più bassi, come anticipato, avrete tempo fino al 7 dicembre 2022, le scorte dovrebbero essere sufficienti per soddisfare ogni richiesta dei consumatori.