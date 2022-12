Unieuro dimostra ancora una volta di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, proprio in questi giorni è stata in grado di proporre al pubblico prezzi decisamente più bassi del normale, a cui affiancare anche numerosissimi sconti speciali su tutto.

Il volantino Unieuro riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, arrivano difatti probabili sconti speciali, con prezzi economici e la possibilità di ricevere gratis la merce presso il domicilio per ogni acquisto effettuato. La campagna promozionale convince con tantissime occasioni da non credere e non perdere di vista.

Unieuro, le offerte sono incredibili: tutti i migliori prezzi bassi

E’ tempo di Natale anche in casa Unieuro, le offerte più pazze del momento spaziano tra innumerevoli modelli e dispositivi di elettronica, con un forte focus sul mondo degli smartphone, e la possibilità di accedere anche ad esempio al Galaxy S22, pagandolo decisamente poco (bastano 699 euro).

I prodotti sempre di fascia alta, restanti all’interno del volantino, sono anche Galaxy Z Flip4, in vendita a 1099 euro, oppure Xiaomi 12, il cui prezzo è comunque abbastanza abbordabile, poiché bastano 599 euro per l’acquisto finale. Rientrando nella spesa ideologica dei 450 euro, ecco arrivare la possibilità di mettere le mani su Oppo Reno6 Pro, in vendita a 429 euro, passando per soluzioni del calibro di Galaxy A33, Galaxy A13, Redmi Note 10 Pro, Redmi 10, Redmi A1, Motorola Moto G22, Edge 20 Lite e similari. Il volantino spazia su tantissime categorie fortemente interessanti, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale, dove scoprirete i singoli prezzi.