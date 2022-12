Esselunga ricorda a tutti di essere indubbiamente una delle migliori realtà del territorio, con la presentazione di un volantino che vuole fungere da punto di svolta per tutti i consumatori che oggi sono alla ricerca del migliore rapporto qualità/prezzo.

La campagna promozionale proposta nel periodo spinge i clienti a recarsi direttamente in negozio per completare i propri acquisti, promettendo in cambio un risparmio fuori da ogni logica. Il volantino è ricco di occasioni da non lasciarsi sfuggire, ma proprio in questo periodo si prospettano sconti mai visti prima d’ora.

Esselunga, occhio alle nuove offerte: ecco gli sconti

Con Esselunga non si scherza, in questi giorni l’azienda è riuscita a mettere a disposizione di tutti gli utenti un bellissimo ed interessante volantino, al cui interno si possono scovare innumerevoli occasioni per spendere poco, anche ad esempio sull’acquisto di prodotti di casa Apple. I modelli in promozione abbracciano all’incirca tutte le lineup degli anni scorsi, con iPhone 13 in vendita a 899 euro, iPhone 11 proposto a soli 498 euro, per finire con iPhone SE 2020, il cui prezzo è comunque legato a soli 399 euro.

Gli utenti che invece sono alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, senza dover pagare più di 400 euro, potranno pensare di spendere poco o niente sull’acquisto di Redmi 9AT, Motorola Moto G22 o anche Nord CE 2 Lite di Oneplus e Oppo A54s.

Gli acquisti potranno sempre e soltanto essere completati in ogni negozio in Italia, con prezzi fortemente più bassi del normale.