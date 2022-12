L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Kena 12.99 150 GB e ha anche prorogato la propria Kena 6.99 130 GB Promo Online.

Con un nuovo aggiornamento del sito di Kena avvenuto in queste ultime ore, il countdown in homepage indica invece che l’offerta Kena 6,99 scade tra 6 giorni e alcune ore, precisamente fino alla mezzanotte del 6 Dicembre 2022, salvo ulteriori cambiamenti. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

Kena Mobile lancia una nuova offerta con 150 GB di traffico

La nuova offerta Kena 12.99 150 GB comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga, che diventano 200 Giga attivando la Ricarica Automatica, di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il tutto al costo di 12,99 euro al mese. L’offerta può essere attivata in portabilità da qualsiasi altro operatore nazionale. Il costo di attivazione è gratuito.

La Kena 6.99 130 GB Promo Online vi ricordo che invece comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga, che diventano 180 Giga attivando la Ricarica Automatica, di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il tutto al costo di 0 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 6,99 euro al mese.

In abbinamento alla promozione con 2 mesi gratis, l’operatore sul sito promuove ancora anche la promo che permette di ottenere 50 Giga in più al mese attivando la Ricarica Automatica. Insomma le offerte non mancano, andate a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore!