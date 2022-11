A partire da ieri 29 novembre 2022 l’operatore virtuale Very Mobile ha iniziato a proporre, anche ad alcuni già clienti, tramite una nuova campagna SMS il servizio Very Protetti.

Quest’ultimo ha lo scopo di proteggere la navigazione in Internet degli utenti, come già spiegato anche qualche settimana fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile propone ad alcuni già clienti Very Protetti

Il servizio in questione è stato lanciato nei punti vendita dell’operatore virtuale il 20 Novembre 2022, mentre a partire dal giorno dopo, il 21 Novembre 2022, è stato reso possibile attivare la nuova opzione anche direttamente dall’app Very Mobile, aggiornata con l’aggiunta di una nuova sezione dedicata.

Ecco l’esempio di SMS che l’operatore sta inviando ad alcuni suoi già clienti: “Virus, siti pericolosi, violazioni della privacy? Difenditi con Very Protetti, il nuovo servizio che mette al sicuro la navigazione dai rischi del web. Il primo mese è gratis! Poi costa solo 0,99 euro al mese. Attivalo facendo tap sull’icona dello scudo sull’app Very“.

Come ricorda il messaggio, quindi, Very Protetti è disponibile al costo di 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Non è previsto alcun costo di attivazione e, a partire dal secondo mese, l’opzione si rinnoverà in automatico, salvo disattivazione. In alternativa, contestualmente all’attivazione di una nuova SIM, con o senza portabilità, è possibile attivare Very Protetti anche nei punti vendita Very o nei Very Point.