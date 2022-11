Unieuro è davvero unica nel proprio genere, in questi giorni ha presentato al pubblico un nuovo volantino veramente pazzesco con all’interno prezzi sempre più economici su cui poter fare affidamento.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono avevamo già visto in passato, mettendo indubbiamente a disposizione un numero impressionante di sconti e di prezzi veramente più bassi del normale.

Unieuro: le offerte sono davvero incredibili

Offerte a non finire anche dopo il Cyber Monday vi aspettano oggi da Unieuro, i tantissimi sconti lanciati dall’azienda continuano a pesare sulla tasche degli italiani, promettendo in cambio un risparmio fuori da ogni logica.

Nello specifico è possibile acquistare un bellissimo Samsung Galaxy Z Flip4, pagandolo soli 849 euro, oppure anche il top di gamma della serie Galaxy, quale è il Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 869 euro.

Gli utenti che invece vorranno “accontentarsi” del modello base, potranno pensare di acquistare il Galaxy S22, ad un prezzo finale di soli 599 euro. Tutte le altre offerte sono legate a prodotti più economici, che toccano Redmi 10C, Oppo A16s, Motorola Moto G42, Oppo A16, Realme 9 Pro+ e simili. I modelli elencati sono sempre da considerarsi disponibili con garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica, mentre sono anche in vendita sbrandizzati, in modo da avere gli aggiornamenti di sistema rilasciati dal produttore, e non da un operatore telefonico (generalmente più lento nel rilascio effettivo).