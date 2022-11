Non molto tempo fa, il produttore cinese Honor ha tolto i veli sui suoi nuovi smartphone di fascia alta, ovvero Honor 80. Tuttavia, sembra che fra non molto l’azienda aggiungerà a questa serie un ulteriore dispositivo e che prenderà il nome di Honor 80 GT. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, sembra che questo nuovo smartphone sarà annunciato a dicembre.

Honor 80 GT: il nuovo smartphone top di gamma in arrivo a dicembre

Nonostante sia passato davvero poco tempo dall’annuncio ufficiale della serie Honor 80, sembra che l’azienda cinese sia già pronta per presentare un nuovo smartphone sempre appartenente a questa serie. Come già accennato, si tratta del prossimo Honor 80 GT e a quanto pare debutterà ufficialmente sul mercato già durante il mese di dicembre.

Stando alle ultime indiscrezioni, questo nuovo device a marchio Honor sarà caratterizzato da un display con i bordi piatti. Ricordiamo invece che tutti gli altri smartphone della serie 80 dispongono di un display con i bordi curvi. Oltre a questo, secondo i rumors questo smartphone sarà dedito al gaming e per questo affiderà le sue performance al potente soc Snapdragon 8 Gen 1.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo per certo su questo nuovo Honor 80 GT. Tuttavia, trattandosi di uno smartphone pensato per il gaming, pessimo immaginare che sarà caratterizzato da un design unico e diverso dal solito, magari con qualche LED RGB sulla scocca posteriore, proprio come sui device dei rivali come ad esempio su Adus Rog Phone 6. Potrebbe inoltre essere implementata una funzione GT per aumentare ancora di più le prestazioni dello smartphone durante le sessioni di gaming.