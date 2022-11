Il Cyber Monday di Euronics è all’insegna dei migliori sconti dell’anno, i prezzi attivati sull’elettronica e la tecnologia sono tra i più interessanti degli ultimi mesi, con la promessa comunque di avere accesso ad una serie quasi infinita di prezzi veramente risicati.

Gli sconti, che troverete raccontati nel dettaglio nel nostro articolo, sono da considerarsi validi ed attivi in ogni negozio in Italia, a cui comunque aggiungere la possibilità di godere di scorte più che sufficienti per soddisfare le più recondite necessità dei consumatori.

Euronics: offerte shock con tutti i prezzi da non credere

Sconti sempre più interessanti sono disponibili nel periodo da euronics, gli utenti si ritrovano prima di tutto a poter acquistare un dispositivo Apple, il buon vecchio iPhone 11, disponibile alla cifra finale di 549 euro. Un prezzo che comunque risulta essere più che abbordabile per la maggior parte dei consumatori che vorrà avvicinarsi all’ecosistema, senza spendere troppo. In aggiunta si potrebbero anche ordinare i perfetti accessori, quali sono Apple Watch Se, disponibile a partire da 289 euro, ed anche le airpods di terza generazione, in vendita a 129 euro.

Il top di gamma con sistema operativo Android è invece rappresentato dall’ottimo Galaxy S22+, il cui prezzo è di 699 euro, e può essere considerato a tutti gli effetti un best buy assoluto da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Sono disponibili, sempre nel medesimo volantino, anche innumerevoli altri modelli più economici, per i dettagli, e per conoscerli in maniera più approfondita, collegatevi subito al sito ufficiale.