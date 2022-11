Iliad regala sua offerta da 120 giga ma anche una grande sorpresa, ecco un regalo

Il mondo degli smartphone può beneficiare di una delle più grandi promozioni di Iliad, la quale come potrete notare è disponibile sul sito ufficiale. Per pochi euro sarà possibile infatti godersi i contenuti della Giga 120, all’interno della quale c’è anche il 5G. Ricordiamo che tale tipologia di connettività è legato ad un regalo che Iliad fa ai suoi utenti. In basso ci sono tutte le indicazioni che riguardano proprio le due offerte di cui si parla, uno per la fibra ottica e una per quanto riguarda gli smartphone.

Iliad batte la concorrenza a mani basse proponendo due offerte collegate l’una all’altra: ecco la fibra ottica ma soprattutto 120 giga per gli smartphone

Gli utenti di Iliad avranno capito che possono sottoscrivere un’offerta per la propria casa, quella che comprende la fibra ottica. Bastano infatti pochi euro se si è già clienti, ovvero 19,99 al mese per sempre. Tutto quello che bisogna avere dalla propria parte è una promozione mobile che costi 9,99 € al mese, come se ne sono già viste tante in casa Iliad.

Una delle più interessanti è sicuramente quella che campeggia sul sito ufficiale attualmente, la quale si chiama Giga 120. Con pochi euro, solo 9,99 al mese, è possibile portare a casa un corrispettivo pari a minuti senza limiti verso tutti con SMS illimitati verso tutti e ben 120 giga di traffico dati. Il tutto con il 5G per quanto concerne la connessione, offerta in maniera gratuita. In questo modo sarà quindi possibile aprire un mondo verso Iliad, provider che punta al risparmio ma che allo stesso tempo non biasimo alla grande qualità.