Al giorno d’oggi gli utenti hanno a disposizione una vasta scelta in ambito di visione dei contenuti in streaming. Al momento sono davvero numerose le piattaforme di questo genere e comprendono anche colossi come ad esempio Netflix. In occasione dell’evento del Black Friday sono stati proposti diversi sconti ed offerte e tra queste anche c’è anche NOW. Per questa occasione, infatti, quest’ultimo ha deciso di offrire l’abbonamento al servizio Pass Cinema ed Entertainment a solo 1 euro al mese.

NOW Pass Cinema Entertainment a 1 euro al mese in occasione del Black Friday

Il Black Friday di quest’anno ha riservato e sta ancora riservando diverse sorprese non da poco, anche in ambito streaming. Come già accennato, in particolare, NOW ha da poco reso disponibile una promozione molto interessante in occasione di questo evento. In particolare, NOW sta offrendo l’abbonamento al servizio NOW Pass Cinema Entertainment al costo di solo 1 euro. Uno sconto davvero notevole se si pensa che il suo costo standard è di 14,98 euro.

Tuttavia, questa promozione non è aperta tutti. Quest’ultima è infatti riservata a tutti i nuovi clienti. Per poter attivare ed usufruire di questa offerta, gli interessati avranno tempo soltanto fino al prossimo 28 novembre 2022, ovvero il giorno dell’evento del Cyber Monday. Vi ricordiamo comunque che, dopo il primo mese a 1 euro, il costo del servizio passerà a 7,49 euro al mese.

Vi ricordiamo che il catalogo multimediale di NOW è piuttosto vasto e ricco di contenuti di rilievo. Ricordiamo ad esempio la presenza del noto film appartenente alla saga di Animali Fantastici, ovvero Animali Fantastici – I segreti di Silente.