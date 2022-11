Sono talmente tante le monete che oggi risultano interessanti dal punto di vista della loro forma e del loro essere esclusive per alcune motivazioni che si è perso il conto. Quelli che sono volgarmente chiamati i soldi però possono nascondere tantissimo all’interno della loro genesi, fino a partire da quando sono nate ad arrivare ai giorni attuali. Alcune di queste che prima avevano un valore è che oggi sono totalmente fuori da ogni conio, potrebbero invece valere davvero tanto. Molti più soldi di quanti ne valessero prima, questo sarebbe il valore di alcuni pezzi storici e rarissimi che magari sono nascosti all’interno del vostro cassetto a vostra totale insaputa.

dare un’occhiata quindi non sarebbe male, visto che potresti trovare una di quelle monete dimenticate ma che per qualche collezionista in giro per l’Italia o per il mondo potrebbero valere un mucchio di soldi. L’esperienza insegna che le cose lasciate nel cassetto molto spesso ritornano utili: potrebbe quindi essere questa una di quelle volte.

Monete rare: i collezionisti cercano alcuni modelli che possono valere anche migliaia di euro, ecco alcuni esempi lampanti

In basso su alcune monete da 2 euro ci sono alcuni elementi, ma potrebbe esserci anche il millesimo di conio e sotto la zampa a destra il monogramma della zecca che ha prodotto la moneta stessa.

Callo stesso tempo non tutti sanno che una moneta del genere arriva a valere 1499 € online su eBay. La quotazione non è quindi ufficiale ma ancor più alta. Esistono dunque degli errori di conio proprio sulla moneta da 2 euro rilasciata dalla zecca di Berlino che mostra la lettera A come monogramma.